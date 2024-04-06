湯告魯斯擊敗奇洛 奪「動作片影帝」

由美國「廣播影評人協會」舉辦的《第4屆Critics Choice超級頒獎禮》（CCSA）前日公布得獎名單，美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）憑《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission:Impossible-Dead Reckoning）以大熱姿態勇奪最佳動作電影男演員。

至於動作電影女演員方面就由《職》片的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）稱后，而最佳動作電影就由《殺神John Wick 4》奪得。至於其他組別，奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）憑得獎電影《可憐的東西》（Poor Things）再下一城，勇奪最佳科幻/夢幻電影女演員，同片的麥克韋化奴（Mark Ruffalo）則獲男演員獎。