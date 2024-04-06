TWICE再爆成員脫單 彩瑛撻着Zion.T 「懷着好感交往中」

再有韓團成員被爆戀情！人氣女團TWICE成員彩瑛被爆撻着大10歲的唱作男歌手Zion.T，兩人十分高調，經常外出散步約會，而雙方事務所均大方認愛，指對方正懷着好感交往中。

繼TWICE隊長志效於上月25日被爆與曾奪奧運金牌的南韓鋼架雪車運動員尹誠彬拍拖後，曾與紋身師傳緋聞的24歲成員彩瑛亦被爆有新戀情，韓國網站昨日凌晨爆料指彩瑛與憑歌曲《楊花大橋》爆紅的34歲男歌手Zion.T已經交往6個月，兩人通過朋友介紹認識，之後發展成為戀人。

爆料者指他們經常在首爾漢南洞和延禧洞一帶約會，亦喜歡在江北區的小巷散步，知情人士表示：「兩個人都是不喜歡隱藏的性格，所以身邊的友人已經知道他們正在交往。」而比起早前未有正面回應緋聞的隊友志效，彩瑛高調得多，TWICE所屬的JYP事務所表示：「兩人正懷着好感交往中，正為彼此打氣。」Zion.T方面其後亦大方承認戀情。

中村傳緋聞後首現身 另一邊廂，另一韓國女團LE SSERAFIM的日本成員中村一葉日前被爆與同屬HYBE事務所的日本男團&TEAM成員古賀祐大秘密拍拖，但事務所否認傳聞，中村昨日出席在首爾聖水洞舉行的品牌活動，是她爆出戀情後首度露面，她身穿黑色連身短裙大晒長腿。而女團Red Velvet成員Yeri就現身另一品牌活動，她以粉紫色喱士透視裝示人，女人味十足。