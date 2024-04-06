暢所欲玄：基督教中隱藏的占星擇日（下）

耶穌出現之前的中東社會，以羔羊作為獻給諸神的禮物是當時流行已久的風俗。不知是否人類呼應了上蒼，當時地球上真實春分點的確在白羊座掠過，故又被稱白羊座時代。

春分點因歲差，一年退行50.39秒，一百年才退行1度24分左右。耶穌生活的時代（約AD 0年~33年）正是春分點由白羊退行到初入雙魚的時間，代表了白羊時代的結束。

也許如此，基督教在占星術盛行的羅馬傳開之後，信徒就有意無意地把中東獻祭傳統和天文觀察混合，令耶穌成為最後被獻上的羔羊，為神人關係復和而犧牲的救主。可能為了重複強調羔羊這個象徵，教會才如此執着要用春分為復活節定期。

關於滿月，在占星術中，滿月通常被視為達到頂峰的狀態，此後盛極而衰，釋放舊有之物和迎接新啟示的時間。春分和滿月的結合，標誌着生命的死亡至重生，並轉化成新形態的過程。

春分後的滿月大概是天秤滿月，即太陽在白羊，月亮在天秤的狀態。此外，天秤座亦有公義和契約的意義。滿月在天秤座，是代表了舊有的評審標準，也是舊有的神和人的道德契約的結束。教會精心把復活節定在天秤滿月之後的星期日，是為耶穌另加了一重意義。復活的耶穌是新的天秤，為神和人立新約，也由他在末日時審判世人。

占星師Scorpio