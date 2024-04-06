古淖文浮誇哭腔回應批評 甄妮：無聊人多！

無綫選秀節目《中年好聲音2》早前完美落幕，古淖文擊敗大熱譚輝智奪冠，引起全城熱話，他成功登頂後人氣急升，工作不斷，忙到沒有時間慶功。不過早前有「樂壇風紀」之稱的甄妮亦有留意《中年2》決賽，她似乎對賽果有所質疑，並為亞軍譚輝智抱不平，她於社交網發文暗寸古淖文「油膩」，指他是「誇張精」，又嘲諷當晚的全體評判：「哦！原來評判喜歡油膩誇張精，絕非素人。忘記了要有觀眾緣親切感，非常非常重要！唉！老油條，沒有成長的空間！」

網民評價好壞參半 對於此事，古淖文雖然沒有正面回應，但就頻頻於社交網轉發心靈雞湯金句，包括「心態很重要」、「人要有重新開始的勇氣」等，似乎在隔空回應甄妮。日前，古淖文更應網友要求拍攝短片，用哭腔唱出《傾城》之餘，還以誇張的加強版方式演繹，似乎完全無懼負評，用實際行動作出反擊。不過網民就不太受落，直指他演唱過火，聽得有點辛苦，但亦有部分人力撐他夠玩得。

而此舉又再引起甄妮注意，她在社交網貼文，意有所指表示：「以為自己很無聊，原來無聊人更多，選擇一笑置之。不行，笑也有罪。」疑似在回應古淖文的「反擊」。