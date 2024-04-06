形象插水 神隱多時 范瑋琪復出錄歌 網民狙擊：大牙加油

台灣女星范瑋琪近年負評不斷，加上去年丈夫陳建州捲入「#Me Too」風波，被指性騷擾前黑澀會美眉大牙，她出言力撐丈夫令形象直插谷底，神隱多時的她昨日終於蒲頭，宣布重回錄音室，不過依然被網友狙擊，留言抽水：「大牙加油！」

范瑋琪（范范）甫出道憑着甜美外形和動人聲線成功走紅，其後下嫁藝人陳建州（黑人），為對方誕下兩子，獲封圈中模範夫妻，不過近年范范常因各種話題成為網民攻擊對象，事業跌落谷底。去年她原本已走出陰霾，打算重返樂壇，準備復出舉行演唱會，怎料遇上老公黑人捲入「#Me Too」風波，先後被3位女藝人指控性騷擾，包括前黑澀會美眉周宜霈（大牙），及「微風女神」郭源元等，令范范宣布停辦演唱會，加上她力撐老公的言論遭到外界非議，形象受損，並且她近年接連失去父母、奶奶等至親，令其悲痛不已。她消失幕前多時，情況惹人憂心。

感嘆「活過來了」 前日范范終於蒲頭，發文宣布重回錄音室，並分享了身在錄音室內的照片，表示：「進了時隔已久的錄音室，戴上耳機的瞬間，我，活過來了！好神奇！好感恩！好舒服！好想念。」上月踏入48歲的她，於生日10多天後重回錄音室，令粉絲非常感動，紛紛留言送上鼓勵。不過仍有網民咬着她不放，重提黑人捲入性騷擾大牙一案，留言贈興：「大牙加油！」