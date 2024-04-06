美加騷後返港谷戲吸金 Anson Lo趕魔鬼行程 Edan未瞓醒成口泡

Anson Lo開騷前先到演出場館踩場。

組合MIRROR於美國三藩市展開巡唱之旅，人氣成員Anson Lo於騷前興奮到場館踩場，Edan則敷定面膜等開騷，竟誤將洗面奶當牙膏用，結果滿口洗面泡！而為了「谷戲」，完成本月17日於加拿大多倫多的巡唱後，大隊即會趕返港繼續為新片宣傳，忙到飛起！

MIRROR日前啟程到美國為巡唱作準備，隊中「搞笑擔當」的Edan（呂爵安）繼於網上烏龍洩露新歌名字後，昨日於個人社交平台再自爆烏龍事，留言：「啱啱用錯洗面奶刷牙……到依家成個口仲係洗面奶味」，未知是否因時差問題，未瞓醒而弄出笑話，此外，他又分享敷面膜照及鬚根Look，自嘲近日影相喜歡「蘭花手」豎起尾指，於網上相當活躍！

另一成員Anson Lo（盧瀚霆）向來工作至上，甫到埗便到表演場地視察，並跳跳紮興奮拍片，工作經常排得密麻麻的他，到美國前已要趕拍電影至深夜，而當完成本月17日在多倫多的巡唱後，他便要跟大隊趕返港繼續為MIRROR主演電影《12怪盜》宣傳，現身「12怪盜團魂見面會」，難得他仍保持狀態，為工作果然電力十足！

「姜濤誕」展覽賀生日 至於本月30日25歲生日的姜濤，一班「姜糖」已經開始連串活動賀「姜濤誕」，銅鑼灣「姜濤灣」及商場展覽已經準備就緒，昨日吸引不少粉絲前來打卡，即使沒有偶像在場，但仍玩得勁開心。