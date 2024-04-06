娛樂

李亦喬粉麵店影婚紗照

李亦喬影結婚相，當然少不了粉麵店作背景。 李亦喬影結婚相，當然少不了粉麵店作背景。
李亦喬影結婚相，當然少不了粉麵店作背景。
「牛雜妹」李亦喬去年7月宣布「封盤」，獲糖水舖太子爺男友阿招在馬爾代夫求婚成功，今年11月將在港舉行婚禮。待嫁的她過着闊太般的生活，前日她於社交平台分享婚照的拍攝花絮片段，見她穿上白色Deep V婚紗，大騷36C上圍，並到粉麵店取景拍攝，別有一番風味。
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