備戰DSE 鍾柔美爆壓力瘡 詹天文獲取錄 隨時做王力宏師妹

「聲夢」出身的歌手詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi）均是應屆DSE考生，考試前夕Windy傳來喜訊，獲國際知名音樂學府取錄，有望成為台灣歌手王力宏師妹；而Yumi備考爆發壓力瘡，尋求減壓方法。

女團After Class成員均是學生，炎明熹現為大學一年級生、姚焯菲到新西蘭升學，Windy和Yumi則是應屆DSE考生，正為考試閉關。前日Windy在社交網表示收到心儀大學Berklee College of Music取錄通知，表示︰「完成一個重要的目標，繼續努力！大家也一起加油！」該學府專出音樂猛人，台灣歌手王力宏是該校畢業生，女星歐陽娜娜則仍在修讀中。

昨日Windy回覆本報，透露外國大學她只報了一間，是著名流行音樂學府，所以收到取錄電郵時興奮又感恩：「之前都講過好希望同時兼顧流行音樂同古典音樂，所以都報考咗內地主修古典音樂嘅大學，要5、6月先面試，而香港報咗幾間，演藝已經完成第3輪面試，希望等齊全部面試結果，再同屋企人商量，家人會尊重我嘅決定。」現階段她會全力考好DSE，將來無論出外升學與否，都會兼顧讀書和工作，揚言不會放棄音樂事業，向歌迷派定心丸，並透露考試後便會錄單曲。

Sherman張馳豪靠運動減壓 至於Yumi每日花6小時讀書，壓力大到爆瘡，要靠玩解壓骰仔減壓，日前她抽空開直播，獲不少粉絲替她打氣，讚她出壓力瘡仍然好靚女。直播期間她仍有看筆記，一秒都不敢鬆懈。

至於「聲夢家族」的潘靜文（Sherman）、張馳豪和何晉樂日前參加新城廣播新成立的《新城體育會》球賽，Sherman深深體會運動有助減壓。