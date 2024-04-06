被導演嫌棄 冇得晒身材 林秀怡餐廳吊鹽水 靠彭慧中救亡

藝人林秀怡、彭慧中及梁凱晴昨日為無綫節目出席記者會，彭慧中和梁凱晴在節目中分別以露玉背和性感三點式泳衣示人，經營餐廳的林秀怡則笑言要靠她們水着上陣進行止蝕行動。

林秀怡（Kirby）、彭慧中（Phoebe）及梁凱晴（Nina）昨日出席無綫新節目《吃貨橫掃深圳》記者會，現場播出了節目拍攝花絮，Nina穿上火紅色三點式泳衣示人，Phoebe則露出玉背，惟Kirby雖然準備了7套泳衣，卻奈何沒有被導演「點燈」，她不滿狂呻：「導演唔畀我着泳衣，可能覺得我着咗有少少恐怖，惟有下次啦！」

過往是「性感擔當」的Phoebe，在節目中大露背做spa，又披上毛巾潑水，她稱：「因為我係做spa，有一幕坐喺度烏低身潑水，性感就交畀後生女，拍完節目肥咗一公斤。」Nina則表示自己肥了一個碼，要改穿鬆身褲，Kirby就笑說：「我本身都肥，所以唔太覺，keep fat。」

為節目倒自己米 另外，Kirby在港開設的餐廳不停蝕錢，今次卻拍攝節目介紹深圳美食，似乎在「倒自己米」，她說：「節目還節目嘛，我哋個個地方都會去拍，不過真係冇得比，香港租金貴、人工貴。我間餐廳仲健在，但都差唔多執，好難捱呀，條街好靜。」她又指不敢到內地開分店，皆因投資的食物廠蝕了一百萬，問她如何拯救餐廳？Kirby笑稱：「請Nina過嚟着泳衣，Phoebe就潑水，我就做掃地阿姐。」

彭慧中 Nina身穿紅色三點式泳衣上陣，亦唔輸蝕。