娛樂

甄子丹被粉絲認錯

吳京與「宇宙最強」甄子丹，竟有內地網民分唔清？向來生活貼地兼親切的甄子丹，近日被Fans野生捕獲，Fans上載合照開心Share，有網民竟誤認子丹為吳京，留言：「吳京確實人品不錯。」認真尷尬！另外，合照的Fans自稱身高1米70，但看上去與子丹身高相若，令子丹的身高成為網民焦點。
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