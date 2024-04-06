吳京與「宇宙最強」甄子丹，竟有內地網民分唔清？向來生活貼地兼親切的甄子丹，近日被Fans野生捕獲，Fans上載合照開心Share，有網民竟誤認子丹為吳京，留言：「吳京確實人品不錯。」認真尷尬！另外，合照的Fans自稱身高1米70，但看上去與子丹身高相若，令子丹的身高成為網民焦點。