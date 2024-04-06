獨家追蹤：打仔票房連環仆 吳京「失靈」日收155蚊 張晉賣命作勁蝕老婆呵番

內地男星吳京曾是「票房神話」，以個人總票房300億元人民幣（約325億港元），成為中國影史首個達此票房的演員！不過，他有份參演的電影《零度極限》在復活節檔首日僅收143元人民幣（約155港元），慘不忍睹。與他同樣打到周身傷的張晉擔演的新片《陌路狂刀》，上映3日亦僅收30萬元人民幣（約33萬港元）票房，片酬都未夠畀，打得又如何！

近年內地票房兩極化，連「靈丹」吳京亦失守，近日上映的電影《零度極限》票房創新低，首日僅收143元人民幣（約155港元）。此片曾於去年底上映個多月，但因票房差強人意而撤檔，今次再戰江湖還是仆直，連向來是票房保證的吳京也救不了劣勢。

另一打星張晉亦慘成炮灰，他拍攝電影《陌路狂刀》期間打到飛起，更因傷要做手術，連主題曲都唱埋，奈何上映3日，票房只有30多萬元人民幣（約33萬港元），該片投資達3,000萬元人民幣（約3,250萬港元），大有機會連演員費都唔夠，蝕到入肉，網民獻計將它改為網絡大電影，實行輸少當贏。

傷腳入院做手術 張晉2000年由幕後走到台前，拍攝多部影視作品及擔任武術指導，更成功憑電影《一代宗師》中「馬三」一角於香港電影金像獎贏得「最佳男配角」。去年3月，他拍攝《陌》片期間發生意外，導致跟腱斷裂，要撲返港做手術，多年來周身傷的他雖已變身「張晉3.0」，但仍堅持頂硬上。

《陌》片上映時，張晉在社交網落力宣傳，又於北京與影迷見面，連主題曲《賣炭翁》亦唱埋，可惜票房慘遭滑鐵盧，開畫日僅收15萬元人民幣（約16.5萬港元），上映3天累計只有30多萬元人民幣（約33萬港元）。張晉在影壇可謂屢敗屢戰，主演作品如《張天志外傳》、《九龍不敗》都票房欠佳，今次拍古裝武俠片，儘管以連場動作戲作招徠，更邀得張藝謀的御用副導演執導，奈何故事太俗套，欠缺吸引力，導致票房仆直。

事業未見起色，幸好有幸福家庭搭夠，張晉與蔡少芬結婚15年，育有兩女一子，一直兼顧幕前工作的蔡少芬近年在內地爆紅，更曾孖老公參加綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，夫妻檔搵銀。

孖蔡少芬家庭樂 日前兩人帶同4歲多的細仔張樂兒（魚旦）到石門夾公仔及歎咖啡，享受家庭樂，蔡少芬素顏兼戴口罩，沿途仍被不少途人認出，而張晉右手受傷要戴手箍，亦一直拖着囝囝。長得趣致可愛的魚旦邊行邊與爸爸傾偈，當行到花槽邊見到昆蟲，他即大叫：「爸爸！爸爸！」而張晉亦細心解釋是蒼蠅，父子互動相當溫馨。其後一家人到Coffee Shop，蔡少芬買咖啡時，張晉陪囝囝邊玩電話邊等，十足貼身保母。另外，他們又趁假期舉家到奧地利旅行，大女張楚兒快將13歲，亭亭玉立，二女信兒則長得與媽咪一樣。

吳京參演的《零度極限》曾因票房唔掂而撤檔，今次捲土重來更慘淡！ 右手受傷的張晉，早前與蔡少芬帶囝囝行街。 蔡少芬