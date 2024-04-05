離婚失理智 亂捉小三 黃靜茵開火鬧錯人 認衰道歉

韓星黃靜茵今年2月承認正與結婚8年的丈夫李英敦展開離婚訴訟，又暗寸對方出軌。昨日她向一名疑似「小三」的女性開火，沒料對方隨後澄清根本不認識其夫，黃靜茵最終因「開錯火」道歉！

韓劇《她很漂亮》的女星黃靜茵，3年前與高爾夫球選手出身的企業家李英敦，辦理離婚手續期間離奇復合，其後還誕下第二胎。可惜婚姻延續不久，黃靜茵於今年2月承認正展開離婚訴訟，8年婚姻破裂，並暗寸對方出軌。昨日她於社交網狙擊疑似與丈夫偷食的「小三」，在限時動態上載一名女子的社交網畫面，除了公開女方樣貌，還有截圖了對方的貼文：「我可能是唯一一個只在曼谷逗留一晚的人，但這是一次難忘的旅程，謝謝你，姜敏秀，李英敦。」黃靜茵留言隔空開火：「醜女人，拜託，請嫁給英敦吧！」、「我發布此內容的目的只有一個，離家出走的英敦，請與我離婚再去泰國吧！」

貼文掀起網民熱議後已被秒刪，但照片中的女性隨即在社交網否認自己是「小三」，她直言根本不認識黃靜茵的丈夫，其同性友人也發文解釋自己的花名是李英敦，要求黃靜茵作出更正：「我和我的朋友因為你發布毫無事實根據的貼文受到傷害，如果不道歉，我們將控告你誹謗。」黃靜茵隨後承認自己搞錯，並發文道歉，坦承因私事致思緒混亂，作出錯誤判斷。

新劇收視低開 而黃靜茵最近亮相節目宣傳復仇新劇《7人的復活》時，談到離婚不禁爆喊。該劇於上周五開播，首集講述她反擊嚴基俊時不慎被捕獸器誤傷腿部，要在沒有麻醉的情況下截肢，情節貫徹編劇金順玉一向煽情的作風，可惜無助收視，低開4.4%，第2集更跌至3.2%。至於男團CNBLUE成員李正信亦有份演出，將以充滿神秘感的角色登場。