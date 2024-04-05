中娛星動：慾火重燃劇集熱度 趙麗穎被撻着獻吻 林更新硬晒軚捱嘲

內地花旦趙麗穎貴為氣質女神，樣子清純甜美，於新劇主動獻吻男神級的林更新，竟令到對方硬晒軚毫無反應，惹起網民熱議，衝上熱搜榜。

內地爆紅85後花旦趙麗穎向來是收視保證，不過她最近跟內地小生林更新合作的新劇《與鳳行》高開低走，收視逐漸下滑令人一額汗，未知是否要重奪觀眾目光，昨日二人於劇中咀嘴一幕，引起網友注目，成功挽回劇集熱度！

這場咀戲講述男主角林更新要為女主角趙麗穎療傷，並訴說愛意，二人更有情深對話，撻着趙麗穎的慾火，林更新叫趙麗穎要克制一下，但是趙麗穎就回答說：「我很清楚我在做甚麼，不准攔我，如果選錯，那也是我的錯。」之後就咀林更新，還用手撩林更新的頭髮，令網友看到面紅心跳。

對住女神好怕醜 不過有網友就發現二人咀嘴時，林更新竟然毫無反應，沒有「開口迎接」，硬晒軚動也不敢動，與平時他自稱是「九億少女夢」的Bad Boy形象大相逕庭，他突然含蓄的表現被網友笑到面黃，指他「講就天下無敵，做就有心無力」，面對女神時一樣變怕醜仔！由於這一幕引起很多網友熱烈討論，同時有「#與鳳行圓房名場面」、「#林狗你戀愛白談了」、「#林更新狗過但沒醜過#」、「#拍吻戲不張嘴」及「#趙麗穎林更新吻戲」，一連5個熱搜上榜！