首推跳唱歌狙擊Gigi 姚焯菲後援會眾籌 引Fans大額課金

「聲夢小花」姚焯菲即將推出首支個人跳唱歌，其後援會嚴陣以待，在社交網公開眾籌應援費，準備為偶像造勢，更以應援活動VIP入場券吸引Fans大額支持；而好姊妹炎明熹將於明日舉行生日派對，於個唱前夕玩餐飽。

正在新西蘭留學的姚焯菲（Chantel），不時於社交網分享校園生活，早前更考獲車牌，似乎已融入當地生活。不過，她仍心繫演藝事業，每逢學校假期例必返港宣傳，增加曝光率之餘，又與一眾Fans「小菲象」見面。

眼見好姊妹炎明熹（Gigi）事業如日方中，Chantel亦不敢怠慢，將於本月推出首支個人跳唱歌曲，一眾「小菲象」當然興奮不已，火速準備連串應援攻勢為偶像催谷。近日其後援會公布應援集資活動，呼籲Fans眾志成城慷慨解囊，並以珍貴禮物作回饋，首30名課金Fans可獲贈限量版Chantel簽名首辦公仔；集資總金額超過一千元的Fans，更有機會獲得新歌應援活動VIP區入場券及神秘禮物，Fans一呼百應，紛紛留言表示要大力支持！

生日會嚴陣以待 至於Gigi忙於為下周舉行的3場個人演唱會綵排，將於本月9日踏入19歲的她，於百忙中抽空，明日率先與數百名Fans開P預祝生日。今次她選擇以森林及動物作主題，Fans要以動物造型現身，席間還有Catwalk環節，至於她會否扮動物，Fans都相當期待。不過，現時Gigi仍抱恙在身，為免她再受感染而影響演唱會表現，生日會將不設食物供應，Fans亦將全程戴上口罩，以保壽星女安全。