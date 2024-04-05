娛圈單打：情為何物傷透心 行屍走肉淚滿襟

聞者傷心，聽者流淚！講緊嘅係「最美小龍女」李若彤呀！近年專注內地發展、醉心健身的「姑姑」，自揭患上抑鬱症的傷心往事，自言情況最差的時候猶如行屍走肉，試過獨自駕車往墳場發呆！唉，小龍女就話住喺活死人墓啫，何解李若彤會搞到自己咁悽愴呀？

原來呢位最美小龍女，不幸於2009年患上抑鬱症，當時佢同拍拖十年的富商男友分手，又逢父親過世，雙重打擊，精神健康終於「冧檔」。她自爆唔止流連墳場，仲試過手執生果刀自言自語，又長期宅在家，唔打扮唔梳洗唔沖涼。真係要嘆句：問世間情為何物，直教生死相許！

戲中，小龍女與楊過的愛情天長地久；現實中，姑姑卻遇不上過兒。她跟富商男友相戀後，不惜放棄如日中天的事業退出娛樂圈，男友要她怎樣做，她就怎樣做，形容自己愛得卑微。男友因為金融海嘯陷入財困，她即復出北上拍戲解救，無奈癡心換不來情深，男友不珍惜，十年情分手收場。

失去人生最重要的十年，李若彤心也死了，患上抑鬱症也不自知。幸好最終搵到解救之道，就係迷上健身！既尋回精神健康，也得到身體健康！現在的李若彤儼然健身達人，完美馬甲線羨煞旁人。雖然五十幾歲依然單身，但活得輕鬆愜意，早已達到另一種人生境界。

當然，觀眾最希望都係姑姑過得幸福。李若彤在內地發展順風順水，外形亦Keep得非常之Fit，就差在未遇到人生中的過兒！看她現在能夠坦述患病經歷，就知她心中傷痕早已愈合，在此祝福姑姑永遠年輕、永遠快樂！