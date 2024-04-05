捱麵包面露疲態 Anson Lo做司機眼火爆 喝停車震男女

在戲中飾演司機的Anson Lo，睇唔過眼後座男女纏綿。

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）人氣強勁工作不斷，近日他為電影日夜趕進度，大前晚更被本報直擊在觀塘開工，飾演司機的他撞正一對男女在車內纏綿，他即場喝止兩人，不過同一個場合拍足20多Take，難怪他翌日現身機場前往美加開騷時一臉疲勞，更表示要放棄飛機餐，爭取時間休息。

12位鏡仔早前完成首次英國站巡唱後，回港便立即為團隊首部電影《12怪盜》四出謝票，走足過百場，除此之外，Anson Lo近日正為電影進行拍攝。本報大前晚直擊他在觀塘開工，約晚上7時，他現身鴻圖道拍攝現場，場口講述扮演司機的他，正接載一對男女，車程中該對男女卻旁若無人在後座翻雲覆雨，邊駕駛邊從倒後鏡目睹過程的他則一臉不悅，並停車喝止他們。

一個場口拍20幾Take 由於Anson Lo沒有駕駛執照，故車子一直都是原地不動，全靠燈光組人員手持大光燈，在車外來回走動營造行車效果，而攝影師則半趴在鋪上被單的車頭蓋上進行拍攝。整個場口約歷時2分鐘，不過今次同一場口拍攝了超過20個Take，由晚上7時拍至11時導演仍未收貨，疑因拍攝現場悶熱，停機期間Anson Lo不時以手提電風扇為自己降溫，於攝影棚內亦有吃麵包充飢，坐在車上等待時亦會閉目養神充電，明顯面露疲態。

另外，約有20名「神徒」（粉絲暱稱）聚集在拍攝現場對面行人路，不過為免騷擾「教主」拍攝，只是乖乖地默默觀看拍攝，並未有嘈吵。

Anson Lo在停機期間不時吹風扇降溫。