蔚雨芯窗前擘腿練美臀

32D「魔鬼胸」蔚雨芯擁玲瓏浮凸好身材，不時於社交網派福利，甜美外貌及零贅肉身材圈粉無數。而她向來熱衷瑜伽健身，日前晒出着粉色緊身瑜伽衫，做倒立擘腿等高難度動作的照片，盡騷弗爆身形外，其渾圓美臀更獲宅男粉絲激讚，煞食之餘，夕陽襯托下的纖幼美腿更令人充滿遐想！