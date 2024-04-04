英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 花生動畫
10:30 童遊野生世界
11:00 大個仔大個女
11:30 搗蛋小女巫（Ⅱ）
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 穹蒼下的世界：愛爾蘭
2:00 世界酒店之最（PG）
2:50 100道風味
3:00 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
3:30 創新國度（ⅩⅢ）
3:55 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅠ）
5:30 搗蛋小女巫（Ⅱ）
6:00 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅢ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 創新國度（ⅩⅤⅡ）
8:25 世界真細小（Ⅵ）
8:30 法式家鄉菜（Ⅲ）
9:30 媽媽咪呀！（PG）
11:45 晚間新聞
12:05 法式家鄉菜（Ⅲ）
1:00 中國24小時
1:45 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
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