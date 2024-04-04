Rihanna成最有米女歌手 Taylor巡唱孵金蛋 首登10億美元富豪榜

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）近日公布「全球富豪排行榜」，其中去年呼風喚雨的美國樂壇天后Taylor Swift今年就以11億美元（約86億港元）身家首次上榜，正式躋身擁10億美元（約78.2億港元）身家的藝人之列。

現年34歲的Taylor過去一年憑世界巡迴演唱會《The Eras Tour》瘋狂吸金，身家漲至11億美元，成為首位不靠其他「副業」、單靠歌曲及巡唱就登上「10億美元富豪」之列的藝人。除了Taylor外，法國知名設計師Christian Louboutin今年亦首度打入「10億美元富豪榜」。至於憑「副業」推出美妝及內衣品牌而狂吸金的另一美國天后Rihanna，估計目前身家高達14億美元（約110億港元），穩佔第9位，連續第5年成為最富有的女歌手，近日她公開親自上陣為品牌拍攝的性感內衣宣傳照，剪了短髮的她繼續大晒性感！

佐治魯卡斯登頂 至於最富有的演藝界名人是《星球大戰》（Star Wars）美國知名導演佐治魯卡斯（George Lucas），目前身家估計高達55億美元（約430億港元）。現年79歲的他早於1997年已打入「10億美元富豪榜」，2012年他以40億美元（約313億港元）將自己的公司「魯卡斯影業」賣給迪士尼，因而令身家暴漲。僅次於魯卡斯排第2位的是其導演拍檔史提芬史匹堡（Steven Spielberg），其身家高達48億美元（約375億港元）。此外，另一金像獎導演彼得積遜（Peter Jackson）、真人騷女王Kim Kardashian、美國唱片大亨Jay-Z及名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）等今年繼續榜上有名，躋身十大。

雖然史匹堡與魯卡斯高踞「10億美元富豪榜」頭兩位，但他們去年監製的暑假大片《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）卻令迪士尼電影公司蝕大錢。據知影片原先成本高達1.342億美元（約10.5億港元），但後期製作費龐大，單是用電腦特技將男主角夏里遜福（Harrison Ford）「逆齡」就花了7,900萬美元（約6.2億港元），令整筆製作費升至3.872億美元（約30.3億港元），最終全球累積票房卻僅收3.84億美元（約30億港元）。