Rihanna成最有米女歌手 Taylor巡唱孵金蛋 首登10億美元富豪榜

雖然史匹堡與魯卡斯高踞「10億美元富豪榜」頭兩位,但他們去年監製的暑假大片《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)卻令迪士尼電影公司蝕大錢。據知影片原先成本高達1.342億美元(約10.5億港元),但後期製作費龐大,單是用電腦特技將男主角夏里遜福(Harrison Ford)「逆齡」就花了7,900萬美元(約6.2億港元),令整筆製作費升至3.872億美元(約30.3億港元),最終全球累積票房卻僅收3.84億美元(約30億港元)。