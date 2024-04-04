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方力申「瞓身」為母留倩影
藝人方力申（小方）近日為媽媽慶祝70歲生日，一家四口去旅行，旅途中小方與弟弟「瞓身」為父母於櫻花樹下留倩影，又送上靚靚生日蛋糕，氹得媽媽開心不已，他更發表「愛的宣言」﹕「媽媽祝你生日快樂，身體健康，愛你，辛苦你了，盼未來能讓我努力報答你。」
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