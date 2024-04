讚大師兄窩心 黃淑蔓得寵 跟鄭伊健出埠巡唱

想做店長整冬甩

Feanna獲安排獻唱新歌《I am All Alone》,指綵排時才知道加入新歌,大讚伊健為她安排出場環節,十分窩心。她表示跟隨伊健巡唱很開心,最難忘的是美國站,因為是第一次到美國表演,可寓工作於娛樂。另外,Feanna表示為回饋歌迷,特別研發了名為「I am not a 窿」的新口味冬甩,透露因為想親自炮製冬甩給歌迷享用,所以正考慮做一日店長。