讚大師兄窩心 黃淑蔓得寵 跟鄭伊健出埠巡唱
「凍齡男神」鄭伊健日前到澳門舉行演唱會，邀請了小師妹黃淑蔓（Feanna）擔任嘉賓，這已是她第3次做伊健演唱會的嘉賓，證明她深得大師兄寵愛。伊健以《Beautiful Day》一曲揭開序幕，又與舞蹈員勁歌熱舞炒熱氣氛，他介紹音樂監製陳光榮時，推波助瀾建議對方舉行電影音樂會，現場觀眾反應熱烈，表示全因有偶像參與所以一定支持，氹得伊健大笑，他講笑指影帝梁朝偉也可能賞面演出。其後他演唱多首情歌，大派紀念品又與粉絲握手，讓觀眾盡興而回。
想做店長整冬甩
Feanna獲安排獻唱新歌《I am All Alone》，指綵排時才知道加入新歌，大讚伊健為她安排出場環節，十分窩心。她表示跟隨伊健巡唱很開心，最難忘的是美國站，因為是第一次到美國表演，可寓工作於娛樂。另外，Feanna表示為回饋歌迷，特別研發了名為「I am not a 窿」的新口味冬甩，透露因為想親自炮製冬甩給歌迷享用，所以正考慮做一日店長。
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