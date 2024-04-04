讚大師兄窩心 黃淑蔓得寵 跟鄭伊健出埠巡唱

「凍齡男神」鄭伊健日前到澳門舉行演唱會，邀請了小師妹黃淑蔓（Feanna）擔任嘉賓，這已是她第3次做伊健演唱會的嘉賓，證明她深得大師兄寵愛。伊健以《Beautiful Day》一曲揭開序幕，又與舞蹈員勁歌熱舞炒熱氣氛，他介紹音樂監製陳光榮時，推波助瀾建議對方舉行電影音樂會，現場觀眾反應熱烈，表示全因有偶像參與所以一定支持，氹得伊健大笑，他講笑指影帝梁朝偉也可能賞面演出。其後他演唱多首情歌，大派紀念品又與粉絲握手，讓觀眾盡興而回。