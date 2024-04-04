前度被封「世紀賤男」 關楓馨婚訊驚變「分」訊

關禮傑女兒關楓馨日前網晒婚紗照，傳出好事近，豈料現時「婚訊」變「分訊」！她日前在社交平台發文直認與「紋身男」Tommy已分手大半年，現時事業為先，拍拖隨緣。

2021年參加香港小姐競選入行、被喻為「最索星二代」的關楓馨，上月底在社交平台分享婚紗照，即傳出好事近。事隔數天，她在社交平台留言解畫：「我知道大家最近喜事連連，但係唔好再嚇親我Daddy Mummy啦！佢哋心諗……拖都冇得拍仲可以同邊個結婚呀？恭喜我有一個咁好嘅團隊，同我影咗輯咁靚嘅相就真，靚相陸續有嚟。」暗示已回復單身。

她昨日接受本報訪問時，直認已回復單身：「係呀！分手係大半年前嘅事，可能之前有不實報道，令人誤會我仲拍緊拖。分手冇特別原因，拍拖就係咁，唔適合大家就唔再一齊。（準備隨時再墮入愛河？）依家事業行先，拍拖隨緣。」

曾被質疑一腳踏兩船 作為公認的女神，關楓馨的感情生活一直備受關注。她參加選美時，曾公開有交往長達7年的外籍男友Kris，翌年3月卻被拍到與「紋身男」Tommy拖住手仔到西貢酒店密會，照片曝光後她即被轟一腳踏兩船，其後她澄清與Kris因難以忍受長期分隔兩地，早已分手。

關楓馨與Tommy熱戀期間出雙入對，男方遭網民大起底，有指舞蹈員出身的他曾參加ViuTV真人騷《慳D啦Honey》，與當時的女友贏得比賽後，即被爆出軌搭上女友閨蜜的黑歷史，Tommy亦因此被封為「世紀賤男」。