中娛星動：粉絲集郵玩突襲 李亞鵬聞王菲硬晒軚：不該說的名字

天后王菲與內地男星李亞鵬離婚後各行各路，日前有網民巧遇李亞鵬時要求合照，卻突然自稱是王菲粉絲，李亞鵬即時顯得很尷尬，無奈表示：「咱不該說的名字就別說了！」

李亞鵬於2013年與天后王菲離婚後，前年宣布和世界小姐出身的海哈金喜結婚並育有一女，去年他投資失利欠下不少債務，因此轉行直播賣茶葉還債，不時被指生活拮据。最近有路人遇上李亞鵬時要求合照，他答應後主動拿起手機自拍，沒想到一旁的女子突然表示她們是王菲的粉絲，李亞鵬秒回：「咱不該說的名字就別說了。」

網民暗寸呃流量 事後李亞鵬在直播中坦言，對方突然拋出這句話令他十分尷尬，還笑說：「居然也有讓我接不上的時候，我真的不知道該怎麼接，我是應該表現出驚訝還是驚喜呀？」但就有網民翻出他剛開始直播帶貨時，不時會點名王菲，還暗寸他為流量才提起前妻：「自己剛直播帶貨時為求流量可是三不五時蹭前妻的，自己主動Cue前妻」、「軟飯硬吃，第一名，另外他現在賣茶，真的是很適合他」、「王菲的粉絲就不會跟李亞鵬去合照。」