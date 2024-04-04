MIRROR赴美巡唱 Ian急匆匆執行李 姜濤餓住登機

MIRROR昨日啟程前往三藩市，為稍後舉行的美國巡唱作準備。近百粉絲一早到機場送機，當中以兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲最多，眾人亦相當識做，到場後即跟粉絲打招呼及派心。姜濤和陳卓賢（Ian）一同到場，Ian表示忙至臨出門前才收拾行李，笑言必定會帶漏物品，令身旁的姜濤大表驚訝：「今朝先執？」問到有否吃早餐？姜濤即擰頭並表示：「上飛機再食。（食幾個餐？）正常食得喇。」

Edan趁機胸襲Stanley

忙拍電影的Anson Lo明顯有疲態，但保持笑容向粉絲派心心，他笑言會趁長途機補眠，故不會吃太多飛機餐。而李駿傑（Jeremy）提到日前爆Seed怒吼一事，他解釋是為大家安全着想：「鍾意我哋係一件事，但覺得大家應該要照顧好自己身體。」同樣忙於拍電影的江𤒹生（AK）則高興表示已完成戲份：「通咗兩日頂，OK呀冇事，喺飛機瞓。」近日推出新歌《油麻地莎士比亞》的呂爵安（Edan）表示有留意網民對其新歌進行二次創作，並即席清唱：「多麼想當你的老泥，天天都要被你捽。」邱士縉（Stanley）就透露近日頻頻加操保住胸肌，Edan即趁機抽水摸胸。