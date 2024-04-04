古巨基赴台錄音報平安 余思霆寓所現裂痕
台灣花蓮大地震，華姐余思霆指老家「傷痕處處」，她受訪時表示：「事發後第一時間喺手機群組打畀屋企人，佢哋都平安，屋企牆裂、好多櫃冧咗，好多家具壞咗！」
而前日到台北為新歌錄音的歌手古巨基，憶述地震時還在睡夢中：「即刻驚醒，以為發夢，後來睇新聞先知詳情，之後立即聯絡同行同事報平安，留喺酒店房，1分鐘左右先震完。」他續說：「希望唔好再咁多天災人禍，願所有人都平安。」同樣身在台灣的藝人蘇麗珊表示：「感到地震被搖醒，見啲嘢郁嚟郁去，腦內一片空白，後嚟接獲房東媽媽通知，我哋一齊攬實佢隻狗狗先冇咁驚。今次我係去參加戲劇班，有固定日數嘅堂要上，唔會提早返港。」在台拍攝電影的男星朱栢康則說：「台灣有地震正常，我繼續瞓，但一直都冇停過（餘震），先開始驚，覺得要起身，着番條褲，喺度諗點做，陸續收到台灣朋友短訊、電話問有冇事，先知今次地震原來咁強勁！」
而受地震影響，昨日有由香港飛往日本沖繩的航班需折返，藝人蘇皓兒透露正是其中一位乘客。
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