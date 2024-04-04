娛圈單打：又唔係同人有親 搞咁多唔知為乜

唔通真係槍打出頭鳥？樂壇新貴陳蕾今年迎來事業小豐收，年初狂擸叱咤樂壇頒獎禮多個獎項，之後極速在紅館開個唱，在芸芸女歌星之中，聲勢一時無兩。點知，演唱會唱功遭外界狠批，更因為邀請是非人物擔任嘉賓，令天后之路受挫！

眾所周知，《全民造星V》的Nathan（魏念恩），為了入行不惜跟拍拖多年的女友分手，事後仲苛索金錢，連兩舊水都開口借，被網民鬧爆係Cheap精。最致命係其後女友輕生，Nathan的寡情薄倖激起公憤，星途行人止步。點知事隔一輪，佢竟然借陳蕾個唱浮上水面，仲同宅男女神Day傳緋聞，外界唔嬲就假。

偏偏陳蕾好衰唔衰，力挺渣男，邀請Nathan做嘉賓已令人嘩然，事後仲要死撐，為Nathan說盡好話，惹來死者家屬不滿，直斥咁做無異於在傷口灑鹽。最終陳蕾要發千字文向家屬及公眾道歉。

嗱，呢啲咪叫自己攞嚟衰囉。娛樂圈呢行，最着重形象同觀感，渣男害死前度，點兜都兜唔番，陳蕾又唔係同渣男有親，使乜賭上自己事業名聲相挺？冇錯，咁樣夠晒義氣，但Nathan值唔值獲得厚待，公眾反應說明一切。

至於陳蕾在個唱演繹王菲名曲《夢中人》，被前輩直斥唔掂，又走音又唔啱拍子。平情而論，陳蕾嘅演繹的確唔係王菲嗰皮，但亦未至於唔掂，甚至算係幾有個人特色。所以話，人紅是非多，人怕出名豬怕肥。作為新一代之中最有力問鼎天后寶座的女歌星，陳蕾真係要珍惜羽毛，既要帶眼識人，亦要力求進步，咁先可以塞住別人把口呀！