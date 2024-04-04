楊丞琳嚇到唔敢返娘家 柯震東藝術品震落地 損失2千萬

柯震東

台灣花蓮昨日發生大地震，全城關注！男星柯震東家中多件藝術珍藏品因地震散落一地，估計損失達2千萬港元。周杰倫夫婦報平安，女星楊丞琳則自爆嚇到不敢睡覺，更沒有勇氣前往娘家查看母親的狀況！

台灣花蓮對出海域昨晨發生強烈地震，不少當地藝人受影響。當中以柯震東最傷，其富爸爸的多件藝術珍藏品因地震跌落地，幾乎全毀，從照片可見，多個銅像、瓷器、花瓶等破碎，友人透露珍藏品價值高達8千萬元新台幣（約2千萬港元）：「可惜了這8千多萬（新台幣）的收藏」，不少網民留言安慰，指最緊要人冇事。

周杰倫：晃到不行！ 台灣天王周杰倫晒出光圈照，並表示：「晃到不行」、「平安」，其妻昆凌亦簡單報平安：「希望大家平安。」歌手楊丞琳則自爆嚇到不敢繼續睡覺，並說：「連去母親家的勇氣都沒有，明明距離這麼近」，她表示不停聽到救護車及消防車鳴笛：「希望災情降到最低，大家都平安無恙。」至於被網友封為「地質學家」的藝人炎亞綸，發生地震後第一時間發文關切其他人：「大家還好嗎？」並在留言區爆粗留言表達驚慌失措的心情。

另外，女星黃瑜嫻（小嫻）地震發生時正在乘搭高鐵，她指列車停駛及斷電，車廂一片漆黑；國光女神梁云菲透過限時動態分享家中亂象，見原本放在牆邊的透明收納盒散落一地，現場十分混亂；台灣金曲歌后魏如萱發文指站不穩，而家中玻璃盡碎，她更嚇到胃痛。