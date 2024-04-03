當紅新星爭做「邦女郎」 Zendaya結導演緣 勢贏Sydney

英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）早前被爆已落實接棒任新「占士邦」，近日又有英國傳媒爆出新「邦女郎」人選，踢爆荷里活兩大上位女星「蜘蛛女」Zendaya與性感新星Sydney Sweeney已被監製看中，爭做新一集「邦女郎」!

有知情人士爆料指「邦片」監製Barbara Broccoli很希望邀請當紅年輕女演員擔任新「邦女郎」，而目前亦已鎖定兩大女星Zendaya與Sydney Sweeney。她們之前曾於劇集《毒癮女孩》（Euphoria）中合作，有指監製很希望新一集「占士邦」電影可以打破舊有格局，增加時尚潮流感。

「蜘蛛女」甚受觀眾歡迎 而另有指監製最希望邀請到加拿大導演Denis Villeneuve執導新一集占士邦電影，他執導的新作《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part Two）近期熱爆全球票房，不過最大難題就是Denis目前仍有很多片約，所以很難「度期」，傳媒認為若然Denis成功獲邀，曾於兩集《沙》片與Denis合作過的Zendaya極有可能因而答應接演。

此外，英國傳媒亦爆料指下一集「占士邦」電影將不會是延續篇，而是重拍版，會出現之前於邦片出現過的反派。除了傳媒看好Zendaya最終會演出之外，大部分網民亦認為她較為適合做「邦女郎」，更有網民留言狠批Sydney：「Sydney Sweeney係過譽嘅女演員，佢哋只係鍾意佢嘅身材！」