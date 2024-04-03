暢所欲玄：催旺小孩讀書運

家有小孩，最希望他們讀書考試順利，讀書當然要靠小朋友自己努力，然而配合今年龍年的文昌方位，也可增加文昌力量，有望令小孩學業進步。

坊間常提及的文昌，傳說是一位神仙，稱為文昌帝君，原名張亞子，是書塾老師，被朝廷賞識當上文官，卻因為得罪權貴而被調職武官，戰死沙場。死後玉帝賞其執掌文昌府，負責世人的學業及考試，與武昌帝關公齊名。現時仍有文武廟供奉文昌帝君，不少人會拜祭，祈求子女考試順利。

四綠文昌星屬木，而綠色及數字「4」均代表木，2024龍年四綠星飛臨西北，如果住所西北方剛好是大門、小孩的睡房或書房，小孩今年的讀書運會明顯加強，不用太過操心。

因文昌屬木，而綠色及數字「4」均代表木，所以今年西北位置最適合放置四支水養富貴竹來催旺，如果不適合放置水種植物，也可以選擇綠色植物圖案的家居飾品，加以催旺。

如果小孩的書房或睡房位處西北，今年房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，當然，其他綠色物品，例如文昌塔或筆座等，都有助帶旺文昌星。

堪輿學家麥玲玲師傅