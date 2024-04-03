娛樂

周子瑜心口開窿 派神級福利
韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜近期成為精品代言新寵，日前首次以個人身份出席泰國品牌的代言活動。當日她身穿粉色緊身長裙亮相，當中心口開窿的設計，讓粉絲大飽眼福，偶像難得派福利，他們紛紛大讚：「根本就是女神降臨！」
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