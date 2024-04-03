Anson Lo執包袱離港 Edan扮文豪追女衰咗！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近日推出新歌《油麻地莎士比亞》，講述一個中文水平很低的男生，每日都寫一首詩送給喜歡的女生，Edan自爆過往亦試過用類似方法追女仔：「求學階段試過想追一個女仔，有個好好朋友嘅中文補習阿Sir就教我每日寫篇文畀對方，佢話自己都係用呢招，用誠意打動咗女朋友，叫我不如都試吓，咁我每日Send Message打篇文畀佢囉，都持續咗百幾日，但最終係失敗咗！」

另一邊廂，其隊友盧瀚霆（Anson Lo）與陳瑞輝（Frankie）前晚現身新片《12怪盜》謝票活動，現場宣布電影票房已突破1,500萬，在場粉絲即興奮尖叫。Anson Lo感激粉絲出席謝票場，笑指每場謝票都如同舉行一次小型粉絲聚會，令他大感溫馨。席上，有觀眾問Frankie與馬來西亞女神林明禎演對手戲時NG了多少次？他笑說：「兩次，頭一次太緊張，導演嘅指示又唔係好收到，所以之後跟番嚟多Take。」提到MIRROR將收拾行李繼續巡唱，Anson Lo透露今次會離港3周，不會帶家人同行。

姜濤慶生大陣仗 至於隊中人氣王姜濤本月30日將迎來25歲生日，一眾「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）的應援陸續登場，重頭戲是本月23日在主題樂園舉行的生日慶典，雖然入場票價高昂，但粉絲反應相當熱烈。而今年除了「姜濤灣」外，尖沙咀甚至美國三藩市及紐約等地都會有姜濤的巨型帥照以作「賀壽」，屆時來自不同地區的「姜糖」都可參與偶像的慶生活動。