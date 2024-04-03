中娛星動：鞠婧禕美麗有罪 膊頭也捱批

女團SNH48前成員鞠婧禕有「4,000年一遇美女」雅號，不過經常被網民指是「人工美女」，甚至連肩膀也受質疑有整形成分，不時成為網民熱話。

現年29歲的內地女星鞠婧禕近日出席一個音樂頒獎禮，獲頒發「熱度女歌手獎」，惟網民卻將焦點落在其「直角M字肩」上，有心水清的歌迷指她原本是「A字肩」，且上載其昔日舊照以作對比。及後開始有人留言：「鞠婧禕肩膀好奇怪啊！」甚至嘲諷地寫道：「這肩膀的審美觀已經是病態的了，這種效果只有透過玻尿酸才能達成。」

最近鞠婧禕又慘被奚落「空有亮麗的外表」，事關近日她與男星劉學義合演古裝劇《花間令》，卻被女配角鄭合惠子的亮眼演技兼「毀容式」角色造型搶去不少風頭，劇組宣傳時又因漏掉了鄭合惠子的名字，意外讓「雙姝之戰」浮於水面，而男主角的熱搜CP配居然出現女配角的名字，故被嘲女主角該換人。

經理人沉默是金 一沉百踩，網民又批評鞠婧禕平日過度使用濾鏡，故與《花》劇內真實容貌頗有分別。對於被狠批整容，鞠婧禕經理人公司過往都選擇激動澄清，不過近期已改為「沉默不回應」，有指主要是不想事情愈發愈大，「問題」愈揭愈多﹗