廚藝不精 搵米線醫肚 何啟華力谷處男作 豪言應戰193

ERROR成員何啟華（Dee）近日處男執導隊友193的新歌MV，踏出做導演的第一步，他接受193挑戰，誇下海口表示若新歌點擊量達100萬便會除褲找數。

Dee昨日現身中環譚仔雲南米線（譚仔）試食最新「牛脷.釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，他自爆近日搬屋遷出後變成「獨居老人」，因為居住地點偏遠，自己彷彿身處沙漠之中。Dee為了「有餐飯食」而在網上觀看烹飪教學影片，他笑言自己的廚藝依然不濟，但卻增磅不少。

談到工作方面，Dee表示近日忙於籌備6月舉行的演唱會，亦即將開拍新戲。日前他為隊友郭嘉駿（193）執導的派台新歌《B出口》MV面世，Dee坦言自己對首部作品的要求極高，因此壓力爆煲，但慶幸193對作品感到滿意，自己亦因此學識了很多幕後的知識。Dee直言沒有導演夢，但很喜歡創作，目前已經收集了幾個故事在手，期望將來能夠將素材拍攝成一部電視劇。而為了宣傳新歌，193曾戲言點擊量超過100萬就由Dee除褲找數，Dee昨日答應接受挑戰：「如果下個禮拜二（9日）過100萬點擊，我就拍片除褲，然後再拍片除埋193條褲。」

扮保安上晒癮 提到他與MIRROR成員呂爵安（Edan）在愚人節出席《12怪盜》謝票活動時，成功搞鬼扮保安，瞞過粉絲護送Jer離開，Dee笑言：「係Edan嘅主意，我就陪佢癲，點知着咗件保安衫返唔到轉頭，好好玩，我哋上保母車之後笑唔停。」他續稱：「見到有啲粉絲好可憐，好似望夫石咁，其實同我擦身而過，我上咗車粉絲就知道，立即DM我，哈哈！」