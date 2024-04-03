視帝老婆幸福滿分 湯洛雯貴氣逼人 陳茵媺開專屬Live

做視帝老婆真係好！湯洛雯、陳茵媺和陳凱琳下嫁視帝老公，即變甜寵太太。湯洛雯更貴氣逼人，孭12萬名牌包包周街行，榮登闊太行列；陳茵媺就有小朋友萬事足，仔女彈奏樂器為她慶生，令她甜到漏。

去年下嫁視帝馬國明的湯洛雯（靚湯）本身家庭背景優裕，婚後亦甚少工作養尊處優，以旅行和看展覽為樂，過住闊太生活。靚湯日前在社交網上載看展覽的靚相，她以一身白綠色搭配的悠閒裝束示人，面對鏡頭甜笑。但其身上的名牌包包卻相當吸睛而成為焦點，不少網民留言笑指看見她的手袋都流口水，還有人表示靚湯的包包最少要12萬元，認真不簡單。

陳凱琳行山大「色」放 至於陳豪老婆陳茵媺（Aimee）前日43歲生日，獲老公及3個仔女為她慶祝。Aimee在社交網分享慶生短片，除了她一家5口之外，藝人麥長青及一班好友亦有現身作客，其豪宅擺滿鮮花作裝飾，畫面夢幻又溫馨。Aimee做幸福人妻，還展現了仔女們多才多藝的一面，大仔與細仔彈結他，女兒就演奏鋼琴，Aimee坐在旁邊用欣慰的眼神凝望孩子，用心享受天倫之樂。

此外，鄭嘉穎太太陳凱琳就愈來愈弗，前日她於社交網晒出與好友行山的靚相，其中陳凱琳一身運動裝束，盡騷完美身體曲線，露出平坦小腹及馬甲線，散發健康性感的氣息，認真令人羨慕！