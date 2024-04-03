會合高海寧同場鬥戲 佘詩曼飛杭州多阻滯 嬲到爆粗

視后佘詩曼（阿佘）出發到內地會合高海寧（高Ling），繼《新聞女王》後再同場鬥戲，網民大表期待，但阿佘出發時遇到不少阻滯，更嬲到「爆粗」，高Ling則於節目中不幸遇着「豬隊友」，粉絲都戥二人可憐。

阿佘早前獲邀為內地綜藝節目《無限超越班2》擔任重要一角，但最終因為檔期問題不能答允。之前她一直都表示希望能夠度期擔任飛行嘉賓，現時終於成事，日前她已飛到杭州為節目拍攝，粉絲期待阿佘可繼劇集《新聞女王》後再跟高Ling同場鬥戲。

不過阿佘出發時可謂阻滯重重，她指航班延誤了近一小時才到達，網民好奇明明杭州天氣不錯，關心她為何會遇上阻滯。阿佘之後再出Po，影住行李運輸帶並配文：「已經等咗半個鐘，我經理人又漏咗電話喺飛機！」片中的她一臉無奈地鼓起泡腮，旁邊更加上「#$@&%*!」符號，似是嬲到想爆粗，不少網民隨即安慰她。

紀凌塵被封「豬隊友」 至於高Ling於節目中擔任隊長，要為隊員爭取表演機會，又跟內地演員紀凌塵重演電影《消失的她》的其中一幕，但竟被對方壓在地上，她演得入木三分，令粉絲都戥她可憐。網民直指高Ling在這場戲中拍着「豬隊友」，遭對方拖垮，紛紛為她感不值：「高海寧演技一直都有目共睹的好，沒想到這次和紀凌塵搭檔，被拖後腿了。」