向情敵認低威 馮盈盈變反面教材 「魔音」難除累街坊

由視帝陳展鵬主演的《逆天奇案2》正在熱播，同劇的馮盈盈揚言劇集再添食就自薦唱插曲，但似乎魔音不改，恐怕連累教她唱歌的謝東閔！

陳展鵬、林夏薇、馮盈盈及劉佩玥等前晚出席新劇《逆天奇案2》首播活動。馮盈盈透露今輯角色性格及造型有所變化，笑言變得斯文：「希望洗走上一輯嘅『國民妖精』稱號，今次要做『國民未婚妻』！」她指今輯要跟前作的情敵林夏薇認錯及修補關係，問到是否有捱摑鏡頭？她笑說：「仲慘過畀人打！今次係我從影以嚟喊得最多嘅一套劇。」劉佩玥即表示盈盈為了劇集喊至眼腫。她又透露本身的角色上輯已身亡，今次會以另一個身份登場，與上輯飾演其老公的張頴康繼續有對手戲。

盈盈又提到在社交網分享唱歌片段，笑言若《逆》劇開拍第三輯會向監製爭取唱插曲，劉佩玥即笑指駕駛時剛巧看到盈盈初試啼聲的片段：「聽完成個醒晒！」盈盈笑說：「有網友話聽完之後都係覺得我做主持好啲，哈哈！（受到打擊？）我最驚係打擊謝東閔同佢間唱歌學校，因為我喺佢度學唱歌。」

陳展鵬被僱傭兵震懾 至於展鵬對《逆》劇可以拍續集大感高興：「監製話好多幕後同事都覺得比第一輯更加好睇！」他指劇組找來真正的僱傭兵參與拍攝，跟他對打：「係真正嘅士兵。（真打？）都有格兩嘢，OK嘅，冇乜受傷。」他笑言首次接觸對方時被他們嚇倒：「手臂好似大髀咁粗，畀佢箍住唔知會點呢？哈哈！」不過他並不擔心，因對方接受過專業拍攝訓練，亦曾於荷里活演出，值得信賴。