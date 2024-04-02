娛樂

姬蒂留院度復活節

約兩周前入院但未有公布原因的50歲英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale），上周六晚於社交網站上載躺在醫院病床自拍雙腳的照片，展示一對白兔設計的襪子，並留言：「復活節快樂。」網友對她還未出院感擔心，紛紛留言慰問。
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