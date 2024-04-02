娛樂

DJ Henney日本「尋親」

韓國性感DJ Henney努力經營個人頻道，除了不時分享旅行影片，又經常上載試衫、做運動的短片，獲大批粉絲支持，訂閱人數已突破197萬。最近她穿上粉紅色低胸背心介紹剛從日本買來的粉紅兔仔精品，笑指自己找到「孖生妹妹」。她又公開穿上紅色比堅尼的靚相，向鏡頭大擺萌爆甫士，可愛又性感！
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