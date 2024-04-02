韓流拼盤騷 喚集體回憶 ZB1力Sell靚仔 SISTAR19難忘辣蟹

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）首度襲港，為前晚舉行的《KCON HONG KONG 2024》第二場演出擔任表演嘉賓，驚喜翻唱已解散男團Wanna One的人氣歌，至於性感女團SISTAR19就大唱經典歌曲，喚起集體回憶！

首度移師香港舉行的大型韓流拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》前晚在亞洲國際博覽館圓滿落幕，第二晚由ZB1的中國籍成員章昊及韓國成員成韓彬擔任主持，ZB1亦打頭陣唱出出道歌《In Bloom》，之後再唱出《Crush》及《Melting Point》，他們又用廣東話冧粉絲，章昊大講「我愛你」，而Ricky則用廣東話讚自己「靚仔」，十分搞笑，他們隨後演繹同樣是選秀節目出身、已解散男團Wanna One的出道歌《Energetic》，令粉絲十分驚喜！

VIVIZ與Fans鬥唱 至於男團TEMPEST接着登場，唱出《LIGHTHOUSE》及《Vroom Vroom》，日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》第一季出身的男團JO1則演唱《Fairytale》及《Venus》。女團VIVIZ除了唱出《Untie》及《BOP BOP!》之外，又與在早上比賽勝出的約50名粉絲同台演繹人氣歌曲《MANIAC》。

樂隊DAY6演唱《Welcome to the show》及《Time of Our Life》，又演繹最近翻Hit的歌曲《You Were Beautiful》。相隔多年合體的女團SISTAR19以性感造型登場，除獻唱新歌《NO MORE（MA BOY）》之外，又演繹經典歌《Loving U》及《Ma Boy》，喚起集體回憶，成員寶拉指想起了當年與成員來港玩的回憶，難忘當時一起去食炒辣蟹：「如果那間餐廳還在，希望可以再去。」男團ATEEZ壓軸出場，為粉絲送上《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）》，為演唱會劃上完美句號。