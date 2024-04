韓流拼盤騷 喚集體回憶 ZB1力Sell靚仔 SISTAR19難忘辣蟹

樂隊DAY6演唱《Welcome to the show》及《Time of Our Life》,又演繹最近翻Hit的歌曲《You Were Beautiful》。相隔多年合體的女團SISTAR19以性感造型登場,除獻唱新歌《NO MORE(MA BOY)》之外,又演繹經典歌《Loving U》及《Ma Boy》,喚起集體回憶,成員寶拉指想起了當年與成員來港玩的回憶,難忘當時一起去食炒辣蟹:「如果那間餐廳還在,希望可以再去。」男團ATEEZ壓軸出場,為粉絲送上《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)》,為演唱會劃上完美句號。