在命理八字中論六親，六親者即父母、兄弟姊妹、妻子丈夫、子女。在宮位上，年柱代表祖父母輩，月柱代表兄弟父母，日干代表自己，日支為夫妻宮，時柱代表子女。一般而言，喜年柱生月柱、月柱生日柱、日柱生時柱，即年柱為官殺星生月柱為印星，印星生日干，男士則喜日支為財星，女士則日支為官星或財星，女士時柱為食傷星，男士時柱為官殺星。

至於五行上，六親之演繹，不論男女日干如何，正印星代表母親，偏財星為父親，女士以正官星代表丈夫，食傷星代表子女，男士則以正財星代表妻子，官殺星代表子女。有一部分玄學家並不認同官殺星為子女，認為皆以食傷星為子女，因同是洩我之物而生之故，不論男女皆以肩劫星為兄弟姊妹。