台灣性感女星安心亞近日分享翻跳韓國女團少女時代隊長泰妍歌曲《To. X》的影片，她穿上Bra Top及短裙，大騷腹肌與兩位舞者跟隨音樂扭動身體，又向鏡頭單眼放電，展現甜美又帥氣的一面。影片曝光後，網民紛紛大讚她跳得好：「我知道你舞跳得很好，但你腹肌也太明顯了吧」，「暈了…心亞小蠻腰好誘人哦！」