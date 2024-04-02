獨家消息：公路爆胎 險象環生 譚俊彥臨危不亂 教仔女自救

視帝譚俊彥（Shaun）日前偕太太及一對子女到馬來西亞出席親子活動，與450名小朋友及家長一同參與家庭步行，忙於拍攝無綫新劇《麻雀樂團》的他，特別向劇組請假數天搵真銀，順道親子出遊，共聚天倫！不過於出發到檳城途中，其座駕不幸爆胎，由於當時是傍晚，天色已很昏暗，公路旁邊亦不時有大型貨車高速駛過，險象環生。Shaun見狀即火速把家人安置到安全地方等待救援，同時亦趁機教導子女處理危機，他接受本報訪問時表示：「小朋友仲細，未識呢啲突發情況，所以我實地取材教學，等佢哋早啲認識危機處理。（小朋友有冇好驚？）又冇，因為有我同太太睇住，反而太太仲安慰我，話我之後每套劇都要爆收視，所以依家率先爆一爆胎，旺一旺佢先。」