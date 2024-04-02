「說話有限公司」有嘢想講 炎明熹抱恙堅持唱 讚許冠傑溫柔

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）前晚為歌神許冠傑個唱表演，抱恙上陣仍保持水準，笑指面對殿堂級歌手令她緊張不已，但相處過後被對方的溫柔吸引。

炎明熹前晚為許冠傑（Sam）紅館演唱會任嘉賓，Sam介紹時直言非常欣賞她，又讚她人見人愛、又甜又靚，即使抱恙仍堅持到場表演，更着觀眾給她掌聲鼓勵。Gigi表示演出前夕開始不舒服，Sam說：「本來預計同你合唱多一首歌，不如照試試一齊唱，可以嗎？呢首歌係《心裡日記》。」Sam彈結他伴奏與Gigi合唱，演出完笑問觀眾有關Gigi的表現，現場隨即傳來熱烈掌聲，氹得她開心不已。

Gigi演出後受訪，表示榮幸能參與Sam的演唱會：「我覺得非常緊張，可以同一位咁殿堂級嘅歌手合作，仲要喺紅館。但經過多日相處，發覺Sam哥係一個好溫柔嘅人，就變得冇咁緊張喇。啱啱上台時，雖然狀態唔係太好，但可以同Sam哥合唱兩首歌已經非常滿足。」她表示其實有很多說話想跟Sam說，但在台上沒有充足時間：「雖然我係『說話有限公司』，但好想向佢表達敬仰之情。不過我相信佢都係好多人嘅敬仰對象，我希望可以向佢多多學習。」

黃妍讚舞台浪漫 除了Gigi，Sam亦與兒子同台獻唱，而另一嘉賓黃妍則說：「真係好開心，一開始以為自己唔會緊張，但上到台就好緊張，獨白《紫信箋》嗰部分時，舞台上有好多泡泡，感覺好浪漫。而在唱《無敵是愛》時，Sam哥拖住我繞場兩周，綵排時已經覺得好開心、好好玩，因為未試過邊唱歌邊輕鬆繞紅館行。」