為Jeremy爆Seed解畫 姜濤變情聖施冧功 預告續集「偷心」

男團MIRROR的12位成員連日不停為新戲《12怪盜》謝票，當中人氣王姜濤與邱士縉（Stanley）兩人更「情聖」上身，出盡口術冧粉絲，亦為隊友李駿傑（Jeremy）日前激罕爆Seed的事件解畫，表示他全因擔心粉絲安全才表現激動。

姜濤與Stanley昨日為《12怪盜》謝票，收到電影票房突破1200萬的好消息，現場粉絲則高呼：「恭喜《12怪盜》衝破1200萬！」在問答環節期間，二人被問到如果電影開拍續集，會想偷甚麼？姜濤即冧功大發說：「偷大家嘅心！」至於Stanley則笑言想不到偷甚麼，姜濤即提水：「偷偷喜歡你！」再次成功冧爆粉絲！

提到二人早前與Jeremy謝票後，於停車場被「私追」粉絲包圍，Jeremy更激罕爆Seed怒吼：「可唔可以讓番條路！」姜濤解畫因現場環境擠迫，加上有車輛行駛，Jeremy因擔心粉絲才會如此激動，他笑謂：「佢私下都係咁……講笑，佢好少咁樣，佢擔心大家安全。」Stanley又補充：「佢見到危險，因為大家衝埋去架車度，架車被撞歪倒後鏡，佢擔心大家撠倒，驚大家整親。」問到是否未見過對方如此激動？Stanley即搞笑說：「梗係見過啦！打麻雀就會咁㗎喇！」

Ian啱拍揸車戲 至於隊友陳卓賢（Ian）和邱傲然（Tiger）則現身另一謝票場，Ian自言能在拍攝過程中見識到隊友不同的一面，覺得很有新鮮感，並大讚Tiger在戲中打功夫的場面相當有型。有觀眾問如果Tiger做導演、Ian做演員要拍甚麼題材電影？Tiger即提議拍駕車題材，笑言：「我見佢揸得幾型幾好。」有觀眾大叫提議：「車埋我哋！」