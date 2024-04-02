娛圈單打：未能進軍內地 紅不過羅湖橋？

「Loong 9」成團以來有唔少爭議，咪以為一切已經塵埃落定，官方忽然宣布增加3名成員，包括「洪欣仔」張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊，並分兩組進行活動，分別是「Loong 9-S」及「Loong 9-V」。S隊專攻內地市場，V隊則立足香港，外界均認為V隊唔及S隊重要！

睇吓成員名單，奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁均在兩隊名單之中，換言之中港兩邊走，最得寵係佢哋！新增3子亦被撥入S隊；反觀香港代表「妙音龍子」冼靖峰、文佐匡、黃奕斌，全部撥入V隊，即係留港發展。難怪網民揶揄，佢哋唔止紅不過羅湖橋，直情只能留在TVB廠內活動！

嗱，洪欣個仔張鎬濂大熱倒灶，在決賽當晚未能成團，佢坦言好唔開心，曾經為此哭咗出來！家陣突發式加入團隊，仲要係被睇高一線的S隊，應該可以笑番晒啦！不過又有網民認為不公平，唔知3子因何被選中，質疑係咪靠人事關係！哈哈，順得哥情失嫂意，就算張鎬濂外在條件幾優秀都好，始終難以討好全世界。

講番香港的「妙音龍子」冼靖峰，家陣冇份闖大陸市場，唔知佢會唔會失望呢？其實都唔怕嘅，做好香港市場先至進軍內地都未遲！起碼躋身「Loong 9」成功打開知名度，加上唱功唔錯，應可繼續發圍。

講開又講，冼靖峰原來係「喇沙仔」，其後升讀港大工商管理學系，絕對係高材生！大家都知佢參加《聲夢傳奇》出道，卻原來之前亦曾參加隔籬台《全民造星II》，幾經轉折，最後卻憑《亞洲超星團》上位！