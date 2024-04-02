愚人節港姐大鬥法 莊子璇突爆婚訊 遭鄧凱文狙擊

港姐冠軍莊子璇昨日突晒低胸婚紗照，更留言：「我結婚了！」即惹來與《聲夢傳奇2》的彭家賢拉埋天窗的揣測。至於跟她同屆的巨咪港姐鄧凱文也不讓莊子璇專美，晒爆乳婚紗相吸睛，兩大港姐婚照互片。

之前否認過有男朋友的莊子璇，在昨日愚人節突然在社交網上載婚紗照，並留言：「我結婚了！」只見穿上低胸婚紗的她，一臉待嫁姑娘的模樣，搞到疑幻似真，不過有網民即突破盲點，問她：「邊個係你老公？」亦有人順勢留言：「愚人節快樂！祝你新婚快樂！」而與莊子璇同屆的新咪神鄧凱文亦有上載婚照，並留言：「Yes,I Do!」只見擁有巨咪的她比莊子璇更胸猛，「愚人節婚紗角力大賽」先贏一仗。

被懷疑與彭家賢撻着 莊子璇接受本報訪問，承認「婚訊」是流料，她說：「多謝關心，之前都鍾意同朋友喺愚人節開玩笑，今年希望可以同大家一齊開吓玩笑。」至於穿上婚紗則是為婚宴場地拍攝廣告：「第一次着婚紗，係一個新體驗，同埋想同大家分享第一次拍廣告。」

不過，莊子璇開的玩笑卻惹來緋聞，網民紛紛八卦她是否與《聲夢傳奇2》的彭家賢（Zayden）「結婚」，她則說：「可能因為拍《J Music》大多數都係同佢一齊拍檔，所以大家會覺得我哋比較Friend。拍拖就完全唔恨，因為依家淨係學業都兼顧唔到。」

鄧凱文自細恨着婚紗 至於鄧凱文坦言今次拍婚紗照留倩影絕對是一償心願，她說：「我細細個已經好鍾意睇人哋着婚紗，同屋企人行街見到人哋影婚紗相就會行過去問可唔可以合照？因為覺得着婚紗好靚，所以就去圓夢囉！」問到有否想過將來的夢想婚禮時，她笑言：「未諗呀！依家梗係專注工作先啦，仲細個！」