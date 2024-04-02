中娛星動：張藝謀闖劇壇零動靜 易烊千璽《狂野》搶閘 搭檔舒淇攻國際

內地名導張藝謀多套作品都欽點易烊千璽坐鎮男一，但大導初嘗拍劇不容有失，在選角及故事上一直謹慎為先，以致遲遲開拍不成。易烊千璽亦不能白白等待，已投入新的拍攝工作與舒淇第二度合作，今次拍攝科幻新片挑戰仿生人角色，力圖衝出國際市場。

導演張藝謀近年開拍的電影口碑及票房只屬一般，他轉投拍電視劇，去年4月宣布會首次開拍網劇《英雄聯盟》，講明要年輕又酷又帥的男主角擔大旗，當時有指他已出手力邀「00後票房一哥」易烊千璽主演，而女主角先後傳出是迪麗熱巴及趙露思。不過，《英》劇一拖再拖，未有落實人選及開拍日期，現時更被指計劃擱置。

熱巴換拍檔開新劇 甚有市場價值的迪麗熱巴及易烊千璽當然不會白等，現時已各自開拍新劇及電影。易烊千璽夥拍女神舒淇開拍新科幻、懸疑片《狂野時代》，今次是兩人多年前在《痛打自己的告密者》後再度合作，片中易烊千璽飾演仿生人，甚有挑戰性。據外媒報道，法國電影ARTE委員會舉行會議後決定參與《狂》片，故網民力撐易烊千璽衝出國際！這部超現實主義科幻片自從官宣後備受關注，內容講述在近未來，一個女人在一場手術中沉睡，發現自己的意識之中存在着一具仿生人的殘骸，於是她用離奇的方式將其復活，隨着仿生人的感官逐漸甦醒，他們一起墮入人類的意識之海，同片其他演員包括好戲之人張譯、董子健及趙又廷等。

至於迪麗熱巴一直被指跟趙露思爭拍《英》劇，現時項目傳出擱置，熱巴即與男星陳星旭開拍新劇《梟起青壤》。劇集日前在寧波正式開機，之前爆出原本由男星陳哲遠當男主角，惟遭熱巴的粉絲抵制，要求換男主角，現時改為與高大靚仔的陳星旭搭檔，網民大讚兩位主角外形合襯，甚有CP感。

另外，張藝謀即將開拍的新劇《主角》一直銳意找易烊千璽擔正男一，之前傳出趙麗穎、周迅及楊紫為女主角之位爭崩頭，現時趙麗穎被看高一線，因為她在張藝謀的電影《第二十條》獲對方激讚，而且她之前參與電影活動時正正坐在電影公司老闆于冬及陳建斌身旁，而張藝謀與陳建斌在後台密密斟，故網民推斷趙麗穎會成為首個「劇界謀女郎」。