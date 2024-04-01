結婚2周年 孫藝珍冧爆放閃

神劇《愛的迫降》韓國型男玄彬與孫藝珍，前年3月底舉行世紀婚禮，同年11月一索得男，升呢父母。玄彬婚後狂賺奶粉錢，孫藝珍則專注家庭，閒時亦有接拍廣告吸金。昨日是兩人結婚2周年，孫藝珍在社交網分享從未曝光的唯美婚照，並寫上「結婚2周年」，Sweet到爆，獲全球Fans送上祝福。