韓流騷大晒冷 崔叡娜賣萌戰aespa Highlight包辦頭尾威盡

首度移師香港舉行的大型韓流騷《KCON HONG KONG 2024》，前日起一連兩日假亞博演出，首晚由男團Highlight打頭陣，人氣女團aespa晒腿熱舞掀高潮，崔叡娜則以可愛甜美一面冧港迷。

首晚演出由aespa成員NingNing及男團BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN擔任主持，今年迎來出道15周年的男團Highlight打頭陣，唱出經典歌曲《Shock》，炒熱氣氛。接着當紅男團Seventeen的同門師弟TWS唱出最近Hit爆的出道曲《plot twist》，成員逐一用英文跟觀眾打招呼，中國籍成員HANJIN表示第一次來港，心情特別緊張。

BTS師弟晒廣東話 另一男團BOYNEXTDOOR除演唱《One and Only》外，又演繹同門師兄、天團防彈少年團（BTS）的歌曲《Dope》，令粉絲十分驚喜，初次來港的他們用廣東話接力說：「大家好，好開心見到大家，好掛住你哋！鍾唔鍾意我哋嘅表演呀？尖叫聲！多謝大家咁歡迎我哋！」而前日剛好出道一周年的xikers表示見到港迷很開心，品嘗了香港美食及欣賞美景，承諾會經常來港。

展現可愛、甜美一面的女歌手崔叡娜，一口氣獻唱人氣歌曲《Good Morning》及《Smiley》，之後再由男團威神V帶來勁歌熱舞，於澳門出世的Hendery用廣東話說：「大家玩得開唔開心呀？」隊友揚揚則用廣東話說：「我好掛住你哋！」

接着aespa出場演唱人氣歌曲《Drama》和《Trick or Trick》，又與約50名在比賽中勝出的粉絲在「DREAM STAGE」環節同台演繹熱爆歌曲《Next Level》。Highlight最後再出場唱出《Plz Don't Be Sad》及《Beautiful Night》等名曲，為演唱會劃上完美句號。

至於昨晚的演出有首度襲港的韓國人氣男團ZEROBASEONE亮相，騷前型爆行紅地氈。