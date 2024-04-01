暢所欲玄：清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂

清明為二十四節氣中一個很重要的節氣，標誌着萬木凋零之冬天已過去，風和日麗之春天到來，這時中國大部分地區的氣溫轉暖，萬物萌發，人們覺得格外清新明潔，故稱清明。

說到掃墓的禁忌及禮儀，掃墓當日早上，洗臉前先照鏡看看額頭有沒有烏黑的氣色，如有，表示時運較低，可改日掃墓，若一定去，但凡去完墓地，離開後回家前，要將身體跨過燒着的火盆，把不好的東西化掉。看到附近墓碑上刻有名字，最好不要刻意讀出來，如周邊見到一些特別的石頭如石卵，切勿拾回家中。

清明掃墓又稱踏青，古時人們往往會折幾支柳枝帶回家，插於門楣上，而柳在古人心目中被視為可驅邪之物，並保佑長壽，據《齊民要術》說：「取柳枝着戶上，百鬼不入家。」

清明節當日15時03分踏入甲辰年戊辰月，大利五行缺土人。好好把握這個月份進攻，一般缺土人士在房地產有所發展，而這些人有眼光去選擇樓房，大致上生於新曆2、3月和11、12月需要土，以八字五行用神喜忌查證為準。缺土人士適宜多用黃色、啡色。

知命認命，玄學是中華老祖宗的遺產，當時沒有「科學」二字，能夠站到今天，不是迷信。

堪輿學者元海